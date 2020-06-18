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即市新聞

18/06/2020 09:35

《異動股》三生製藥（１５３０）挫近６％，溢價兩成半發行ＣＢ

　　《經濟通通訊社１８日專訊》三生製藥（０１５３０）現價跌５﹒８８％，報９﹒９２元，
盤中低見９﹒８３元；成交約３８７萬股，涉資３８５７萬元。
　　三生製藥公布，購回本金總額１﹒５８億歐元之現有零票息可換股債券，另外，發行本金總
額３﹒２億歐元的新債券，初步轉換價每股１３﹒１７５元，較股份昨日收市價１０﹒５４元溢
價２５％。
　　現時，恆生指數報２４１６７點，跌３１３點或跌１﹒２８％，主板成交７３﹒６１億元。
國企指數報９８００點，跌１０９點或跌１﹒１０％。
　　上證綜合指數報２９２２點，跌１３點或跌０﹒４７％，成交１５３﹒０８億元人民幣。
　　深證成份指數報１１４０９點，跌１１點或跌０﹒１０％，成交２７２﹒１５億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　三生製藥（０１５３０）　　　　９﹒９２元　　　跌５﹒８８％
　　石藥集團（０１０９３）　　　１３﹒２８元　　　升０﹒９９％
　　國藥控股（０１０９９）　　　２１﹒３０元　　　升２﹒６５％
　　中生製藥（０１１７７）　　　１４﹒５２元　　　跌１﹒６３％

　　麗珠醫藥（０１５１３）　　　３６﹒７０元　　　跌０﹒６８％
　　綠葉製藥（０２１８６）　　　　４﹒９３元　　　升２﹒０７％
　　藥明生物（０２２６９）　　１３２﹒９０元　　　跌１﹒３４％
　　百濟神州（０６１６０）　　１０４﹒３０元　　　跌１﹒７９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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