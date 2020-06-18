《異動股》三生製藥（１５３０）挫近６％，溢價兩成半發行ＣＢ

《經濟通通訊社１８日專訊》三生製藥（０１５３０）現價跌５﹒８８％，報９﹒９２元，

盤中低見９﹒８３元；成交約３８７萬股，涉資３８５７萬元。

三生製藥公布，購回本金總額１﹒５８億歐元之現有零票息可換股債券，另外，發行本金總

額３﹒２億歐元的新債券，初步轉換價每股１３﹒１７５元，較股份昨日收市價１０﹒５４元溢

價２５％。

現時，恆生指數報２４１６７點，跌３１３點或跌１﹒２８％，主板成交７３﹒６１億元。

國企指數報９８００點，跌１０９點或跌１﹒１０％。

上證綜合指數報２９２２點，跌１３點或跌０﹒４７％，成交１５３﹒０８億元人民幣。

深證成份指數報１１４０９點，跌１１點或跌０﹒１０％，成交２７２﹒１５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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三生製藥（０１５３０） ９﹒９２元 跌５﹒８８％

石藥集團（０１０９３） １３﹒２８元 升０﹒９９％

國藥控股（０１０９９） ２１﹒３０元 升２﹒６５％

中生製藥（０１１７７） １４﹒５２元 跌１﹒６３％



麗珠醫藥（０１５１３） ３６﹒７０元 跌０﹒６８％

綠葉製藥（０２１８６） ４﹒９３元 升２﹒０７％

藥明生物（０２２６９） １３２﹒９０元 跌１﹒３４％

百濟神州（０６１６０） １０４﹒３０元 跌１﹒７９％

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（ｆｚ）

