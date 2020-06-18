《異動股》莎莎國際午後跌逾１％，公司全年盈轉虧蝕逾５億

《經濟通通訊社１８日專訊》莎莎國際（００１７８）現價跌１﹒４３％，報１﹒３８元；

成交約２３２萬股，涉資３１６萬元。盤中高見１﹒３８元，盤中低見１﹒３５元。

莎莎公布，截至今年３月底止全年度，錄得盈轉虧蝕５﹒１６億元。去年純利４﹒７１億元

。每股虧損１５﹒４仙，不派末期息。３

另外，公司亦公布今年４月至６月１４日的營運數據，整體營業額按年跌６９﹒５％，港澳

零售銷售跌７５﹒９％，同店銷售跌７２﹒６％。

現時，恆生指數報２４４４１點，跌４０點或跌０﹒１６％，主板成交６８０﹒４６億元。

國企指數報９９１９點，升１０點或升０﹒１０％。

上證綜合指數報２９３８點，升２點或升０﹒０８％，成交１８９０﹒８３億元人民幣。

深證成份指數報１１４６０點，升３９點或升０﹒３５％，成交３０６１﹒７７億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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莎莎國際 （００１７８） １﹒３８０元 跌１﹒４３％

新世界百貨（００８２５） １﹒４５０元 跌０﹒６８％

利亞零售 （００８３１） ３﹒６２０元 升０﹒８４％

利福國際 （０１２１２） ６﹒４１０元 跌２﹒４４％

利福中國 （０２１３６） １﹒８４０元 跌１﹒６０％

優品３６０（０２３６０） １﹒９５０元 無升跌

金鷹商貿 （０３３０８） ７﹒７６０元 升２﹒７８％

百盛集團 （０３３６８） ０﹒４８５元 無升跌

高鑫零售 （０６８０８） １２﹒２８０元 升７﹒１６％

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（ｕｌ）

