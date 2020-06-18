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即市新聞

18/06/2020 13:25

《異動股》閱文再飆升逾８％創１９個月高，北水上日罕見淨掃貨

　　《經濟通通訊社１８日專訊》市場繼續憧憬騰訊（００７００）洽購愛奇藝，帶動閱文集團
（００７７２）股價愈升愈有，並創２０１８年９月以來最高。
　　閱文今早僅輕微高開約１％報４９﹒３元，惟早市末段隨大市發力，午後仍不斷衝高，最高
見過５３﹒１元，升幅９％，現價則升８﹒５２％，報５２﹒８５元；成交約１０３７萬股，涉
資５﹒２５億元。
　　閱文上日罕有地獲得北水青睞，淨買入２﹒４８億元，為淨買入第二多的股份；而目前資金
仍然踴躍流入，暫錄得１﹒４億元淨主動買入，較過去五日平均多出８４％。大戶的主動買沽比
率較整體積極，為７３：２７，較過去五日平均的為多。
　　近日有傳騰訊向百度洽購愛奇藝股權，目標成為單一最大股東。儘管百度上日已否認有關報
道，仍無阻閱文升勢。分析相信，若騰訊成功入主愛奇藝，閱文有助提供知識產權（ＩＰ）予愛
奇藝減輕內容成本，而其ＩＰ價值亦能同時體現。值得留意的是，愛奇藝隔晚仍再升近３％收市
，而百度則軟不足１％。
　　現時，恆生指數報２４４１６，跌６４點或跌０﹒２６％，主板成交７２９﹒５９億元。國
企指數報９９０４，跌０﹒０５％或跌５點。

　　表列騰訊系部分股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　閱文集團（００７７２）　　　　５２﹒８５元　　　升８﹒５２％
　　金山軟件（０３８８８）　　　　２９﹒８５元　　　升３﹒２９％
　　同程藝龍（００７８０）　　　　１３﹒９２元　　　升１﹒６１％
　　騰訊控股（００７００）　　　４５４﹒６０元　　　升０﹒８９％
　　美團點評（０３６９０）　　　１７２﹒１０元　　　跌０﹒１７％
　　微盟集團（０２０１３）　　　　　９﹒７１元　　　跌１﹒９２％
　　易鑫集團（０２８５８）　　　　　１﹒９２元　　　跌３﹒５２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｌ）

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