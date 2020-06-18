《異動股》閱文再飆升逾８％創１９個月高，北水上日罕見淨掃貨

《經濟通通訊社１８日專訊》市場繼續憧憬騰訊（００７００）洽購愛奇藝，帶動閱文集團

（００７７２）股價愈升愈有，並創２０１８年９月以來最高。

閱文今早僅輕微高開約１％報４９﹒３元，惟早市末段隨大市發力，午後仍不斷衝高，最高

見過５３﹒１元，升幅９％，現價則升８﹒５２％，報５２﹒８５元；成交約１０３７萬股，涉

資５﹒２５億元。

閱文上日罕有地獲得北水青睞，淨買入２﹒４８億元，為淨買入第二多的股份；而目前資金

仍然踴躍流入，暫錄得１﹒４億元淨主動買入，較過去五日平均多出８４％。大戶的主動買沽比

率較整體積極，為７３：２７，較過去五日平均的為多。

近日有傳騰訊向百度洽購愛奇藝股權，目標成為單一最大股東。儘管百度上日已否認有關報

道，仍無阻閱文升勢。分析相信，若騰訊成功入主愛奇藝，閱文有助提供知識產權（ＩＰ）予愛

奇藝減輕內容成本，而其ＩＰ價值亦能同時體現。值得留意的是，愛奇藝隔晚仍再升近３％收市

，而百度則軟不足１％。

現時，恆生指數報２４４１６，跌６４點或跌０﹒２６％，主板成交７２９﹒５９億元。國

企指數報９９０４，跌０﹒０５％或跌５點。



表列騰訊系部分股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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閱文集團（００７７２） ５２﹒８５元 升８﹒５２％

金山軟件（０３８８８） ２９﹒８５元 升３﹒２９％

同程藝龍（００７８０） １３﹒９２元 升１﹒６１％

騰訊控股（００７００） ４５４﹒６０元 升０﹒８９％

美團點評（０３６９０） １７２﹒１０元 跌０﹒１７％

微盟集團（０２０１３） ９﹒７１元 跌１﹒９２％

易鑫集團（０２８５８） １﹒９２元 跌３﹒５２％

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（ｋｌ）

