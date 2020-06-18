  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/06/2020 11:02

【新冠肺炎】北京疫情擴散，河北新增２本土確診均為新發地經營者

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》河北省１７日新增報告新型冠狀病毒肺炎
確診病例２例，均為雄安新區安新縣在北京新發地市場經營者。無新增死亡病例，無新增疑似病
例。
　　６月１７日０　２４時，河北省報告新增無症狀感染者３例（其中２人為北京新發地市場經
營者，１人為北京關聯確診病例的密切接觸者）。
　　北京爆發第二波新冠肺炎疫情，當地自６月１１日以來，新增本地確診病例達１５８宗，目
前尚在觀察的無症狀感染者１５人。

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
國際動態18/06/2020
【新冠肺炎】美國多州病例持續增加　德克薩斯州住院人數創新高
生財有道17/06/2020
匯豐證實恢復裁員計劃　香港仍是集團增長計劃核心
中國故事17/06/2020
《神州經脈》北京一周增逾百確診　中印邊境衝突現傷亡　滬指偏軟
生財有道17/06/2020
《Online有話兒》京東阿里著迷618？神秘數字齊解碼！
生財有道17/06/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：新東方在線初步望36元
FOCUS17/06/2020
【FOCUS】中印兩韓齊震盪　魔幻庚鼠下半場揭頁
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金