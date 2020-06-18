【新冠肺炎】北京疫情擴散，河北新增２本土確診均為新發地經營者

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》河北省１７日新增報告新型冠狀病毒肺炎
確診病例２例，均為雄安新區安新縣在北京新發地市場經營者。無新增死亡病例，無新增疑似病
例。
６月１７日０ ２４時，河北省報告新增無症狀感染者３例（其中２人為北京新發地市場經
營者，１人為北京關聯確診病例的密切接觸者）。
北京爆發第二波新冠肺炎疫情，當地自６月１１日以來，新增本地確診病例達１５８宗，目
前尚在觀察的無症狀感染者１５人。
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