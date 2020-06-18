【新冠肺炎】北京禁止三類人員出京，公安局強調不意味「封城」

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》北京市公安局副局長潘緒宏在發布會表示

，三類人員禁止出京。一是全市確診病例、疑似病例、密切接觸者、無症狀感染者和有發熱症狀

人員。二是５月３０日以來進出新發地市場和與市場工作人員密切接觸的人員。三是中高風險街

鄉鎮人員。其他人員堅持非必要不出京。確需離京的，要持７日內核酸檢測陰性證明。

潘緒紅表示，北京市迅速採取果斷措施，嚴格出京管理，堅決阻斷疫情傳播渠道，但北京嚴

格出京管理並不意味著封城。



＊疫情防控處緊要關頭，最短時間內找到所有密接者＊



北京巿政府新聞發言人徐和建表示，６月１１日以來北京累計確診１５８例，當前北京疫情

形勢嚴峻複雜，疫情防控處於緊要關頭，要在最短時間內找到所有密接者。

恢復二級響應後，北京嚴格賓館酒店健康管理，不接受１４天內從外省市區中高風險地區返

京人員入住。武漢市返京人員需持核酸檢測陰性證明入住酒店，低風險地區返京人員可持健康報

未見異常入住酒店。

對入境進京人員繼續全部實行１４天集中觀察。入境進京的外交人員繼續實行閉環管理和

１４天集中和居家觀察措施。

北京恢復所有小區卡口設置，中高風險街鄉的小區外來人員及車輛禁入。

目前，北京暫停出租車（含巡遊車、網約車）、順風車出京運營業務，暫停省際長途客運班

線和包車出京客運業務。

