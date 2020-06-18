【聚焦數據】首５月中國對境外企業非金融類直投同比降１﹒６％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》商務部公布，２０２０年１－５月，中國

境內投資者共對全球１５７個國家和地區的３５７０家境外企業進行了非金融類直接投資，累計

投資２９６２﹒７億元人民幣（合４２２億美元），同比下降１﹒６％。對外承包工程新簽合同

額６０１８﹒８億元人民幣（合８５７﹒３億美元），同比增長１４﹒４％；完成營業額

３４８４﹒３億元人民幣（合４９６﹒３億美元），同比下降７﹒１％。對外勞務合作派出各類

勞務人員１１﹒１萬人，較上年同期減少８﹒２萬人，５月末在外各類勞務人員６５﹒８萬人。

１－５月，中國對「一帶一路」沿線國家非金融類直接投資６５﹒３億美元，同比增長

１６％，佔同期總額的１５﹒５％，較上年提升２﹒９個百分點。在「一帶一路」沿線國家新簽

對外承包工程合同額４６９﹒８億美元，同比增長０﹒１％，佔同期我國對外承包工程新簽合同

額的５４﹒８％。

１－５月，中國對外直接投資主要流向租賃和商務服務業、批發和零售業、製造業，分別佔

３８﹒３％、１６﹒５％和１５﹒３％。其中，租賃和商務服務業、批發和零售業同比分別增長

３５﹒６％、６１﹒５％，製造業同比下降２２﹒５％。同期流向農林牧漁業的投資增長

５４﹒１％。

１－５月，新簽合同額在５０００萬美元以上的項目３１９個較上年同期增加３２個，合計

７０５﹒７億美元佔新簽合同總額的８２﹒３％。其中上億美元項目１８９個較上年同期增加

３４個。

