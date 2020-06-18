  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/06/2020 15:46

【聚焦數據】首５月中國對境外企業非金融類直投同比降１﹒６％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》商務部公布，２０２０年１－５月，中國
境內投資者共對全球１５７個國家和地區的３５７０家境外企業進行了非金融類直接投資，累計
投資２９６２﹒７億元人民幣（合４２２億美元），同比下降１﹒６％。對外承包工程新簽合同
額６０１８﹒８億元人民幣（合８５７﹒３億美元），同比增長１４﹒４％；完成營業額
３４８４﹒３億元人民幣（合４９６﹒３億美元），同比下降７﹒１％。對外勞務合作派出各類
勞務人員１１﹒１萬人，較上年同期減少８﹒２萬人，５月末在外各類勞務人員６５﹒８萬人。
　　１－５月，中國對「一帶一路」沿線國家非金融類直接投資６５﹒３億美元，同比增長
１６％，佔同期總額的１５﹒５％，較上年提升２﹒９個百分點。在「一帶一路」沿線國家新簽
對外承包工程合同額４６９﹒８億美元，同比增長０﹒１％，佔同期我國對外承包工程新簽合同
額的５４﹒８％。
　　１－５月，中國對外直接投資主要流向租賃和商務服務業、批發和零售業、製造業，分別佔
３８﹒３％、１６﹒５％和１５﹒３％。其中，租賃和商務服務業、批發和零售業同比分別增長
３５﹒６％、６１﹒５％，製造業同比下降２２﹒５％。同期流向農林牧漁業的投資增長
５４﹒１％。
　　１－５月，新簽合同額在５０００萬美元以上的項目３１９個較上年同期增加３２個，合計
７０５﹒７億美元佔新簽合同總額的８２﹒３％。其中上億美元項目１８９個較上年同期增加
３４個。

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道18/06/2020
【紓困措施】飲食業推刺激消費措施　晚市優惠7月7折、8月8折
FOCUS18/06/2020
【FOCUS】電商貓狗大戰港股　京東好淡需放長眼量
生財有道18/06/2020
《開市Good Morning》林家亨：京東上望250元
國際動態18/06/2020
【新冠肺炎】美國多州病例持續增加　德克薩斯州住院人數創新高
生財有道17/06/2020
匯豐證實恢復裁員計劃　香港仍是集團增長計劃核心
中國故事17/06/2020
《神州經脈》北京一周增逾百確診　中印邊境衝突現傷亡　滬指偏軟
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金