【新冠肺炎】商務部回應會否暫停進口海鮮：加強與相關國家協調

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》就商務部會否考慮臨時暫停從疫情嚴重的
國家進口冷鏈運輸的肉類魚類海鮮等問題，商務部新聞發言人高峰回應稱，增加食品農產品進口
是中國實施積極進口政策的重要內容。進口的食品農產品應該符合中國相關檢驗檢疫規定。
高峰表示，「我們將會同有關部門，加強與相關國家的溝通協調，從源頭上管控好進口食品
農產品質量安全，保障中國消費者的健康安全」。
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