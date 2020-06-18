【陸家嘴論壇】周小川：上海金融市場還稱不上是真正國際的

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》人行前行長周小川今日通過視頻連線在陸
家嘴論壇上表示，作為一個大國，中國過去對外開放多數是先搞一些試點然後逐步開放，願望是
要把中國建成開放性的社會主義市場經濟。但這方面的措施還不夠，還需要下更大的決心。上海
金融市場的發展還是很不錯的，但是總的來講，還稱不上是真正國際的。
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道18/06/2020
【京東掛牌】京東首掛升近4% 徐雷：堅信集團與香港有更好未來
|中國故事18/06/2020
《神州經脈》中美會談各述立場 降準預期重臨 A場窄幅上落
|剖析天下18/06/2020
美國示威遍地開花 黑人之死促進ESG發展？
|生財有道18/06/2020
【紓困措施】飲食業推刺激消費措施 晚市優惠7月7折、8月8折
|FOCUS18/06/2020
【FOCUS】電商貓狗大戰港股 京東好淡需放長眼量
|生財有道18/06/2020
《開市Good Morning》林家亨：京東上望250元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰