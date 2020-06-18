【陸家嘴論壇】周小川：上海金融市場還稱不上是真正國際的

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》人行前行長周小川今日通過視頻連線在陸

家嘴論壇上表示，作為一個大國，中國過去對外開放多數是先搞一些試點然後逐步開放，願望是

要把中國建成開放性的社會主義市場經濟。但這方面的措施還不夠，還需要下更大的決心。上海

金融市場的發展還是很不錯的，但是總的來講，還稱不上是真正國際的。

