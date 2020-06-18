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18/06/2020 17:27

【陸家嘴論壇】方星海：希望和美監管部門共同解決中概股審計問題

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》中證監副主席方星海今日在陸家嘴論壇上
表示，美國對華鷹派出於競選的考慮推出各種舉措排擠中國在美國的上市公司，但其實雷聲大雨
點小，因為最後損失的是美國投資者。
　　他說，中國企業在美國上市是一個互利的事，希望美國上市公司會計監督委員會
（ＰＣＡＯＢ）可以一起坐下來解決中概股的審計問題，而不是隔空喊話。

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