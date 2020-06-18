【陸家嘴論壇】劉鶴：支持香港發揮國際金融中心的重要作用

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》國務院副總理劉鶴今日向第１２屆陸家嘴

論壇發書面致辭，當中提到中央政府堅持「一國兩制」，支持香港發揮國際金融中心的重要作用

，切實保護各國在港企業和投資人權益，維護香港長期繁榮穩定。

劉鶴表示，當前中國正處於「十三五」規劃收官、制定「十四五」規劃宏偉藍圖的重要時期

。金融系統要做好五項重點工作。

一是穩健的貨幣政策要更加靈活適度，加強逆周期調節，促進金融與實體經濟良性循環，全

力支持做好「六穩」、「六保」工作。

二是服務實體經濟，著力打通貨幣傳導的各種堵點，創新金融產品，優化金融結構，提高小

微企業貸款、信用貸款、製造業貸款比重。

三是堅持「建制度、不干預、零容忍」，加快發展資本市場。健全鼓勵中長期資金開展價值

投資的制度體系。強化對市場中介機構的監管，大幅提高對財務造假等違法違規行為的打擊力度

，加快推動證券代表人訴訟機制落地，更好保護投資者利益。

四是風險應對要走在市場曲線前面，把握保增長與防風險的有效平衡，提高金融監管與金融

機構治理機制的有效性。我們完全有信心有能力應對任何內外部風險衝擊，實現金融體系穩健運

行。

五是堅定不移深化改革、擴大開放，加快出台和落實金融改革開放舉措，保護在華外資企業

合法權益。應創造條件和氛圍，排除干擾，共同落實中美第一階段經貿協議。中央政府將堅持「

一國兩制」，支持香港發揮國際金融中心的重要作用，切實保護各國在港企業和投資人權益，維

護香港長期繁榮穩定。

