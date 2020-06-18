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18/06/2020 10:53

【陸家嘴論壇】易會滿：將發布科創板指數，研推相關產品和工具

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》中證監主席易會滿今日在第１２屆陸家嘴
論壇上發表主旨演講稱，中證監將研究允許ＩＰＯ老股轉帳等創新制度，抓緊出台科創板再融資
管理辦法，推出小額快速融資制度，支持更多的硬科技企業利用資本市場發展壯大，發布科創板
指數，研究推出相關產品和工具。
　　他又指出，為助力經濟加快復甦，世界主要經濟體紛紛出台超預期的刺激政策，可以預見，
在後疫情時期，全球流動性充盈甚至泛濫是大概率事件。

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