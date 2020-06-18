【陸家嘴論壇】易會滿：支持上海在證券代表人訴訟等方面探索實踐

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》中證監主席易會滿今日在第１２屆陸家嘴
論壇上發表主旨演講稱，將繼續鼓勵和支持外資金融機構設立或者控股證券基金期貨機構，為外
資機構創造公平、良好的市場環境。繼續支持本土機構打造國際一流投資銀行和財富管理機構。
在優化金融法治環境方面，中證監將繼續加強與司法機關的合作，支持上海在證券代表人訴訟、
全國性的證券期貨糾紛調節等方面積極探索實踐。
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