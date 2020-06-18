《午市前瞻》港股半日跌幅收窄，料後市在２４８００水平橫行

《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚美股三大指數走勢不一，港股則開報２４３８６點，跌９

５點，除中印衝突外，市場早段主要聚焦中美會面，美股三大指數期貨偏軟，恆指最低見２４１

２１點跌３５９點。其後《央視》報道，中美雙方同意採取行動，認真落實兩國元首達成的共識

，並同意繼續保持溝通。消息利好大市氣氛，恆指早市尾段拗腰，跌幅大幅收窄，半日收報２４

４２７點，跌５３點或０﹒２２％，主板成交６６１﹒２４億元。國指報９９０６點，跌２點或

０﹒０３％。

部分重磅股略為回穩，騰訊（００７００）升０﹒６２％，報４５３﹒４元；港交所（００

３８８）升０﹒１４％，報２９４元；中移動（００９４１）跌０﹒０９％，報５４﹒１元；建

行（００９３９）軟０﹒３２％，報６﹒１９元；友邦（０１２９９）走低０﹒１４％，報７１

﹒８元。

Ａ股兩市低開高走，上證綜指收報２９３６點，微升１點，成交１８４３﹒２３億人幣。深

證成指報１１４５７點，升３６點，成交２９９６﹒７７億人幣。



＊吉利擬回Ａ，收彈逾６％冠藍籌＊



吉利汽車（００１７５）計劃於上海科創板上市，發行的人民幣股份數目不得超過擴大後股

本１５％，中金其後上調其目標價兩成一，指集團在進一步補充資金後，防禦性增強，吉利抽高

６﹒０５％，報１２﹒６２元。東風（００４８９）升１﹒９％，報５﹒３５元；華晨中國（０

１１１４）升０﹒６６％，報７﹒５８元；比亞迪（０１２１１）揚４﹒６９％，報５８﹒０５

元；北汽（０１９５８）走高２﹒７９％，報３﹒６９元。乘聯會數據顯示，內地本月第二周的

乘用車市場零售表現相對偏弱，日均零售３﹒６６萬輛，同比下降１７％。

中興（００７６３）昨日在互動平台表示，公司７ｎｍ芯片規模量產，已在全球５Ｇ規模部

署中實現商用，而５ｎｍ芯片正在技術導入。中興（００７６３）勁升９﹒６７％，報２４﹒９

５元。中通服（００５５２）軟０﹒３８％，報５﹒２元；中國鐵塔（００７８８）跌１﹒３２

％，報１﹒５元；京信通信（０２３４２）升０﹒３２％，報３﹒１６元；長飛光纖光纜（０６

８６９）升０﹒９１％，報１４﹒１６元。



＊京東６１８首掛，半日高見２３９元＊



外電引述知情人士指，監管部門擬敦促中資銀行今年淨利潤增長保持個位數，鼓勵壓縮利潤

發放貸款。消息指，此次政策對部分中型銀行和城商行所受影響將更明顯。民生行（０１９８８

）軟０﹒５５％，報５﹒３９元；盛京銀行（０２０６６）平收，報７﹒１元；郵儲行（０１６

５８）跌０﹒８７％，報４﹒５８元；招商（０３９６８）跌１﹒２３％，報３６﹒０５元。

６１８購物節是中國為期一個月的網購高峰，天貓平台首小時成交按年翻一倍，阿里巴巴（

０９９８８）卻軟０﹒５５％，報２１６﹒６元。同日京東（０９６１８）首掛，早市收報２３

４﹒６元，高招股定價３﹒８１％。高鑫零售（０６８０８）抽升６﹒９８％，報１２﹒２６元

。港視（０１１３７）辦ＶＩＰ購物日，半日跌０﹒２４％，報４﹒１５元。



＊三生製藥溢價兩成半發ＣＢ，跌５﹒３％＊



三生製藥（０１５３０）以溢價兩成半發行３﹒２億歐元的新債券，收跌５﹒３１％，報９

﹒９８元。精優藥業（００８５８）全年多賺近３６％，急漲３６﹒６７％，報０﹒１２３元。

康基醫療（０９９９７）及海吉亞醫療（０６０７８）招股反應熱烈，帶動資持續流入醫療板塊

，康方生物（０９９２６）升２﹒２９％，報３１﹒２５元；歌禮製藥（０１６７２）漲１１﹒

６５％，報３﹒４５元。

匯控（００００５）證實在中期內裁減約３﹒５萬個職位，以及凍結近所有的外部招聘，據

悉有意保留基層員工為日後發展業務，因此中高級管理層會較受影響，收跌１﹒７２％，報３７

﹒０５元；同系恆生（０００１１）升０﹒８３％，報１３４﹒４元。東亞（０００２３）跌１

﹒７９％，報１７﹒５８元；中銀（０２３８８）微升０﹒２１％，報２４﹒２元。渣打（０２

８８８）發行１０億美元固定利率重設永久後償或有可轉換證券，跌１﹒７９％，報４１﹒２元

。



＊張智威﹕新經濟與５Ｇ板塊建議中長線持有＊



港股今早曾跌逾３００點，信誠證劵聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，多種外圍因

素影響大市表現，除了中美貿易戰與５Ｇ發展等因素外，更重要的是今年１１月舉行的美國總統

大選，他認為總統候選人會大打中國牌，使中美關係更催白熱化，令大市表現更為波動，他預期

恆指短期會於２４８００點阻力水平橫行。

對於近期熱炒的新經濟與５Ｇ板塊，張智威則建議投資者可中、長線持有，因現時市場正值

技術轉型，預期可熱炒多達數年時間。當中於本日首掛的內地第二大電商京東（０９６１８）表

現理想，更有劵商亦推出認購證。張智威表示，相同概念股多於掛牌首日升６％左右，但他認為

短炒操作的水位較淺，因此建議中、長線持有，預期目標價為２５０元。而比較阿里巴巴（０９

９８８）與京東的發展前景，張智威則指更睇好阿里的發展，因其有消息指將納入恆指成份股，

市場對其更有憧憬。

而吉利汽車（００１７５）亦正計劃回Ａ，張智威亦表示睇好吉利回Ａ後的市場表現，或會

帶動科創板塊氣氛，預期目標價為１５元。（ｎｓ、ｊｃ）

