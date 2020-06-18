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18/06/2020 12:45

【陸家嘴論壇】郭樹清：滬港兩地可進一步加強互動交流

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》銀保監主席郭樹清今日在第１２屆陸家嘴
論壇上通過視頻連線發表主旨演講稱，香港作為國際金融中心，具有獨特的優勢和豐富的經驗積
累，完全有能力繼續發揮更大的作用。目前上海正在努力推進國際金融中心建設，滬港兩地可進
一步加強互動交流，相互促進提升。我們也將與香港金融管理部門保持密切溝通，為進一步鞏固
香港國際金融中心地位、深化兩地金融合作創造更加有利條件。

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