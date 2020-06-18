【陸家嘴論壇】郭樹清：提高出口轉內銷比例

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》銀保監主席郭樹清今日在第１２屆陸家嘴
論壇上通過視頻連線發表主旨演講稱，要加速推動國民經濟恢復正常循環，努力增加對國際產業
鏈企業融資支持，幫助其拓展海內外市場，提高出口轉內銷比例。要支持出口企業與外國合作夥
伴盡早恢復商貿往來，通過提供買方信貸等融資方式穩定出口訂單，運用好出口信用保險分擔風
險損失。大力發展供應鏈金融，優先保障龍頭企業和關鍵環節資金需求，暢通穩定上下游鏈條。
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