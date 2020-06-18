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18/06/2020 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３５億人幣，買騰訊建行沽美團吉利

　　《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚美股個別發展，道指結束３連升，不過Ｇ７聯署促中國停
止港區國安立法，市場觀望中美夏威夷會議結果，道指期貨亞洲時段曾挫逾４００點，拖累恆指
今早低開９５點，開報２４３８６點，早段曾跌逾３００點，其後傳出中美外交高層會面進行「
建設性的對話」，恆指跌幅顯著收窄。午後於２４４００點水平爭持，收市競價時後嘜至全日最
高位收市，報２４４６４點，微跌１６點。
　　按額度計算，北水全日淨流入３５億元人民幣，增加２﹒１％。北水淨買入最多的個股依次
是騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）、威高股份（０１０６６）；淨賣出最多
的依次是美團點評（０３６９０）、吉利汽車（００１７５）、中國飛鶴（０６１８６）。
　　主板成交１２１６﹒０８億元增加１６﹒７％。其中港股通成交２０２﹒２億元，佔總成交
１６﹒６％。

＊北水追捧騰訊，流入近７億元＊

　　市場繼續憧憬騰訊洽購愛奇藝，騰訊升１﹒６４％，報４５８元，創逾兩年高位；北水淨買
入６﹒６億元。
　　據外電引述知情人士指，監管部門擬敦促中資銀行今年淨利潤增速保持個位數增長，鼓勵銀
行進一步向實體經濟讓利，壓縮利潤發放貸款；富瑞亦指內地第三季或減息，料內銀下半年盈利
減退，內銀股走軟。建行跌０﹒６４％，報６﹒１７元；北水淨買入４﹒６億元。
　　威高股份跌３﹒５４％報１５﹒２６元，北水淨買入１﹒６億元。
　　美團點評升０﹒０６％報１７２﹒５元，北水淨賣出５﹒１億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　６﹒６５
　　建設銀行　　　　（００９３９）　　　　　　４﹒６３
　　威高股份　　　　（０１０６６）　　　　　　１﹒６２
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　　　１﹒５９
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　　１﹒４７

　　淨沽出最多港股：
　　美團點評　　　　（０３６９０）　　　　　－５﹒０８
　　吉利汽車　　　　（００１７５）　　　　　－１﹒３２
　　中國飛鶴　　　　（０６１８６）　　　　　－０﹒７０
　　舜宇光學科技　　（０２３８２）　　　　　－０﹒６４
　　中國生物製藥　　（０１１７７）　　　　　－０﹒５９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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