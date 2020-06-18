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18/06/2020 12:46

港交所計劃設立全新可持續及綠色交易所ＳＴＡＧＥ

　　《經濟通通訊社１８日專訊》港交所（００３８８）宣布，計劃成立可持續及綠色交易所「
ＳＴＡＧＥ」。ＳＴＡＧＥ為亞洲首個可持續金融資訊平台，並致力成為區域內領先的可持續及
綠色金融產品資訊樞紐。
　　在初始階段，ＳＴＡＧＥ將首先建立一個債券及交易所買賣產品（ＥＴＰ）資訊庫，涵蓋在
香港交易所上市的可持續發展債券、綠色債券和社會責任債券及與ＥＳＧ相關的ＥＴＰ。符合相
關國際標準的產品發行人將獲邀免費加入ＳＴＡＧＥ並展示其產品，發行人每年亦需定期提供相
關報告。該產品資訊庫最快將於今年稍後推出。
　　港交所綠色及可持續發展金融主管許淑嫺表示，ＳＴＡＧＥ的成立展現了港交所對可持續發
展的堅定承諾，希望鼓勵發行人、投資者、資產管理人、市場參與者和顧問共同構建香港和區域
內的綠色及可持續金融生態系統，從而能夠提升市場的可持續發展。
　　港交所又表示，將隨市場發展逐步開發ＳＴＡＧＥ資訊平台，並考慮擴大其覆蓋範圍，以引
入更多資產類別和產品類型，例如與可持續性相關的衍生產品或ＥＳＧ相關的指數產品，以及其
他可持續和綠色金融產品。
　　亞太地區可持續及綠色金融產品近年的增長可觀，亞太地區的綠色債券發行量在２０１９年
創下新高，達１８８﹒９億美元，其中，中國內地綠色債券市場佔８１﹒３億美元。香港在區內
推動可持續及綠色金融發展中發揮了重要作用，截至２０１９年底，在本地市場處理和發行的綠
色債券累計金額達到２６０億美元。（ｂｉ）

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