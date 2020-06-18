【京東掛牌】京東於北京舉行上市儀式，徐雷：來港二次上市為契機

《經濟通通訊社１８日專訊》京東集團（０９６１８）今日正式掛牌，股價高開５﹒８％，

報２３９元。京東今早於香港舉行「雲敲鑼」，並於北京總部舉行上市儀式慶祝，京東創辦人兼

主席劉強東未有在港交所（００３８８）舉行的「雲敲鑼」儀式現身。

京東零售集團ＣＥＯ徐雷於香港「雲敲鑼」儀式表示，堅信京東與香港都有更加美好的未來

，又感謝所有客戶的信賴及支持、感謝２０多萬名京東員工的汗水和付出，以及感謝股東和合作

夥伴們的包容和陪伴。港交所行政總裁李小加以及一眾職員亦表示，歡迎及恭喜京東加入港交所

。

他在北京總部舉行上市儀式時表示，集團會以在香港二次上市為契機，透過供應鏈為技術創

新，期望與香港共同發展，亦希望北京盡早走出疫情陰霾。

徐雷又指，全體員工會致力穩定價格和保障供給，抗擊疫情，認為連同１７年前的沙士疫情

，都反映出京東的成長及變化，集團已準備好疫情下民生供應、運輸應急物資及高科技抗疫資源

。

集團於北京現場公布，６月至今「京東６１８全球年中購物節」的累計ＧＭＶ（網站成交金

額）已達約２２８４﹒６億元人民幣，已經超過去年「雙１１」的２０４４億元人民幣，以及去

年同期的ＧＭＶ。

京東此前公布本港招股結果，在港接獲３９﹒６１萬份申請，認購合共１１﹒８９７億股，

超購１７７﹒９倍，一手５０股中籤率１０％，４０手穩獲一手，「頭槌飛」１６張，中籤率

０﹒２６％，集資淨額２９７﹒７億元。（ｃｗ）

