  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/06/2020 12:07

【京東掛牌】京東於北京舉行上市儀式，徐雷：來港二次上市為契機

　　《經濟通通訊社１８日專訊》京東集團（０９６１８）今日正式掛牌，股價高開５﹒８％，
報２３９元。京東今早於香港舉行「雲敲鑼」，並於北京總部舉行上市儀式慶祝，京東創辦人兼
主席劉強東未有在港交所（００３８８）舉行的「雲敲鑼」儀式現身。
　　京東零售集團ＣＥＯ徐雷於香港「雲敲鑼」儀式表示，堅信京東與香港都有更加美好的未來
，又感謝所有客戶的信賴及支持、感謝２０多萬名京東員工的汗水和付出，以及感謝股東和合作
夥伴們的包容和陪伴。港交所行政總裁李小加以及一眾職員亦表示，歡迎及恭喜京東加入港交所

　　他在北京總部舉行上市儀式時表示，集團會以在香港二次上市為契機，透過供應鏈為技術創
新，期望與香港共同發展，亦希望北京盡早走出疫情陰霾。
　　徐雷又指，全體員工會致力穩定價格和保障供給，抗擊疫情，認為連同１７年前的沙士疫情
，都反映出京東的成長及變化，集團已準備好疫情下民生供應、運輸應急物資及高科技抗疫資源

　　集團於北京現場公布，６月至今「京東６１８全球年中購物節」的累計ＧＭＶ（網站成交金
額）已達約２２８４﹒６億元人民幣，已經超過去年「雙１１」的２０４４億元人民幣，以及去
年同期的ＧＭＶ。
　　京東此前公布本港招股結果，在港接獲３９﹒６１萬份申請，認購合共１１﹒８９７億股，
超購１７７﹒９倍，一手５０股中籤率１０％，４０手穩獲一手，「頭槌飛」１６張，中籤率
０﹒２６％，集資淨額２９７﹒７億元。（ｃｗ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS18/06/2020
【FOCUS】電商貓狗大戰港股　京東好淡需放長眼量
生財有道18/06/2020
《開市Good Morning》林家亨：京東上望250元
國際動態18/06/2020
【新冠肺炎】美國多州病例持續增加　德克薩斯州住院人數創新高
生財有道17/06/2020
匯豐證實恢復裁員計劃　香港仍是集團增長計劃核心
中國故事17/06/2020
《神州經脈》北京一周增逾百確診　中印邊境衝突現傷亡　滬指偏軟
生財有道17/06/2020
《Online有話兒》京東阿里著迷618？神秘數字齊解碼！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金