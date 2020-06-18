港交所：擬擴大ＳＴＡＧＥ產品類別，綠色金融有一定市場需求

《經濟通通訊社１８日專訊》港交所（００３８８）宣布計劃成立可持續及綠色交易所

「ＳＴＡＧＥ」，並在初始階段先建立一個債券及交易所買賣產品（ＥＴＰ）資訊庫，涵蓋上市

的可持續發展債券、綠色債券和社會責任債券及與ＥＳＧ相關的ＥＴＰ。符合相關國際標準的產

品發行人將獲邀免費加入ＳＴＡＧＥ並展示其產品，發行人每年亦需定期提供相關報告。

綠色及可持續發展金融主管許淑嫺表示，目前約有４４項綠色及可持續發展債券，以及２隻

ＥＳＧ相關的指數股票型基金（ＥＴＦ）在港交所上市。她指，２０１５年本港只有２４億元的

綠色債券，但去年已增加至７５０億元，有信心市場對可持續及綠色金融產品有一定需求。

ＳＴＡＧＥ未來亦會擴大產品類別，例如會增加可持續性相關的衍生產品、股票及綠色貸款等。

她指，國際上對債券都有不同的標準，而ＳＴＡＧＥ目前僅屬一個資訊庫，並非一個交易平

台，所有上市申請及交易都需經現行程序進行，指出ＳＴＡＧＥ僅為投資者提供相關資訊，因此

目前該平台不會排除任何的標準，產品可符合歐洲或中國的標準。同時，港交所不會強逼所有發

行人加入平台展示業務及提供報告，純屬自願性質。

許淑嫺又指，期望能尋求與國際其他交易所的合作等，以把更多國際化產品帶到ＳＴＡＧＥ

，相信平台的產品不會只集中於內地。不過，中國是第二大的綠色債券發行地，而數字亦持續增

長中，認為內地對綠色金融產品亦有一定的需求。（ｓｋ）

