莎莎料今年關閉本港不少於１０間門店，內地則開逾１０間

《經濟通通訊社１８日專訊》莎莎（００１７８）主席及行政總裁郭少明在全年業績網上會

議表示，集團今年２至３月的銷售情況最差，現時按月的銷售有錄得回升，但只限本地的客源。

他提到，由於疫情影響中國旅客來港消費，相信遊客區的銷售不會快速復甦，料今年集團會關閉

本港不少於１０間的門店。

早前集團提及若減租的情況不理想將會關閉更多店舖，郭少明指，今年有３７間店舖需要續

租，已簽長租約有６間，平均租金減幅逾四成，另有７間以短期租約續租三至六個月，減幅逾一

半，而有４間位於遊客區的店舖需關閉。他認為，遊客區的店舖需減租６０％以上才吸引集團繼

續營運。

郭少明認為，過去一年是莎莎成立以來經營最艱難的一年，第一財季的業績不理想，相信第

二財季都不會突飛猛進，但現時澳門業務佔公司生意三成，若當地能回復基本的旅遊活動，相信

對公司今年的收入及盈利貢獻有幫助。

郭少明又指，中國內地的復甦較快，雖然之前因疫情關閉逾１０間店舖，但會在近月加開４

至５間，料今年內會再開不少於１０間門店，又認為中國市場的前景較好。

另外，他指集團有申請政府推出的「保就業」計劃，但尚未審批，而早前申請的「防疫抗疫

基金」則有３０間店舖獲得資助。他表示，若整體經濟好轉，集團會維持派息政策。（ｊｏ）

