《小傳日記》中美問題未解決，魚缸跌勢仍難脫！

《小傳日記》噚晚花旗國魚缸結束咗三連升，「孖屐」仍關注跟花旗國同神州嘅會面，觀望

氣氛濃，今早香江魚缸低開９５點，報２４３８點。早段因為美股期指急挫，加上大象（０００

０５）領跌，魚缸一度插低３５９點，低見２４１２１點。花旗國同神州主要官員進行夏威夷會

談，之後雙方例牌各有各講，但強調會保持接觸和溝通，認真落實兩國元首達成嘅共識，憧憬中

美關係轉好，魚缸一度跌幅收窄。不過《新華社》突然話今日召開嘅全國人大常委會將審議「港

區國安法」，之後魚缸馬力好明顯唔夠，一直無法轉升，最終Ｕ盤嘜至全日高，埋單收報２４４

６４點，軟１６點或跌０﹒０７％，主板成交１２１６﹒０８億元，較上日大增近１７巴仙。國

企指數報９９１６點，升６點或升０﹒０７％。

Ａ場兩市小幅高收。上證綜合指數報２９３９點，升３點或升０﹒１２％。深證成份指數報

１１４９４點，升７３點或升０﹒６５％。兩市合計成交７５８５﹒７５億元人民幣，較上日增

加近３巴仙。

重磅藍戰士方面，大象（００００５）證實恢復裁員計劃，挫近２巴仙，報３７﹒１銀；Ｑ

Ｑ（００７００）漲近２巴仙，報４５８銀；建行（００９３９）滑近１巴仙，報６﹒１７銀；

神州移動（００９４１）跌五仙，報５４﹒１銀；ＡＩＡ（０１２９９）升１毫，報７２銀；平

保（０２３１８）跌超半巴仙，報７９﹒３５銀。



＊進軍７ｎｍ中興勢要贏，金軟現大手股價向上走＊



中興（００７６３）早幾日就話，自己公司有芯片設計同開發能力，７ｎｍ可以規模生產，

５ｎｍ就已經技術導入，７ｎｍ已經講緊世界級水平，股價梗係飛高高，中興通訊全日飆近兩成

二，報２７﹒７５銀；中芯國際（００９８１）抽高近７巴仙，報２３﹒２銀；ＡＳＭ太平洋（

００５２２）揚逾３巴仙，報８３﹒４５銀；華虹半導體（０１３４７）飛起逾７巴仙，報２０

﹒８５銀；上海復旦（０１３８５）升逾７巴仙，報６﹒４１銀。

軟件股呢期鑊氣重，金軟（０３８８８）今日有幾次大手成交，反映缸友們都幾睇好佢，加

上近日新經濟熱炒，股價越升越有，金軟升近３巴仙，報２９﹒７銀；金蝶國際（００２６８）

微漲近半巴仙，報１５﹒５６銀；微盟（０２０１３）隨市跌低近１巴仙，報９﹒８１銀；中國

有贊（０８０８３）飛高近３巴仙，報１﹒１５銀；中軟國際（００３５４）踢高近３巴仙，報

４﹒４９銀。



＊內銀盈利減版塊齊齊慘，疫情又殺到手遊佬睇好＊



據外電引述知情人士指，監管部門擬敦促神州銀行今年淨利潤增速保持個位數增長，話要鼓

勵進一步向實體經濟讓利，壓縮利潤發放貸款咁話；加埋富瑞預計神州第三季或減息，估計內銀

下半年利潤倒退，神州錢莊佬當然無運行！建行（００９３９）軟近１巴仙，報６﹒１７銀；工

行（０１３９８）跌唔夠１巴仙，報５﹒１１銀；中行（０３９８８）滑低近１巴仙，報２﹒８

９銀；農行（０１２８８）跌親１巴仙，報３﹒０９銀；交行（０３３２８）跌唔夠１巴仙，報

４﹒８銀。

第二波疫情隨時殺來，「孖屐」憧憬大家打機時間增加，手遊佬繼續落鑊！中手游（００３

０２）飆逾８巴仙，報３﹒７８銀；心動公司（０２４００）抽高逾３巴仙破頂，報３３﹒０５

銀；ＩＧＧ（００７９９）彈逾３巴仙，報６﹒１銀；友誼時光（０６８２０）飛高近４巴仙，

報３﹒７３銀；網易（０９９９９）跌１巴仙，報１２６﹒７銀。



＊藥佬又添丁升到唔曉停，吉利擬回歸車佬無得揮＊



新藥佬康基醫療（０９９９７）同海吉亞醫療（０６０７８）嘅招股反應熱烈，當中康基醫

療未上市已經獲得近千倍孖展認購，超購成５７５倍有多，今日成個醫療版塊都喜氣洋洋！歌禮

製藥（０１６７２）勁升逾一成四，報３﹒５３銀；綠葉製藥（０２１８６）飛起逾７巴仙，報

５﹒１９銀；石藥集團（０１０９３）彈逾５巴仙，報１３﹒８６銀；藥明生物（０２２６９）

踢高逾１巴仙，報１３６﹒１銀；信達生物（０１８０１）彈近３巴仙，報４８﹒９５銀。

而吉利（００１７５）就話計劃要回歸神州科創板，得到花旗同中金嘅祝福，「孖屐」憧憬

佢會好似中芯回Ａ後咁受追捧，帶掣埋同行車佬齊齊升！吉利飛高近６巴仙，報１２﹒５６銀；

比亞迪（０１２１１）跳起近半成，報５８﹒１銀；廣汽（０２２３８）跟升超１巴仙，報６﹒

６３銀；北汽（０１９５８）踢高近４巴仙，報３﹒７２銀。請請！



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