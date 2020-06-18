聚焦中美關係，港股全日僅微跌１６點收２４４６４全日高位成交增

《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚美股三大指數走勢不一，港股低開９５點報２４３８６點

，除中印衝突外，市場早段主要聚焦中美會面，美股三大指數期貨偏軟，恆指最低見２４１２１

點跌３５９點。其後《央視》報道，中美雙方同意採取行動，認真落實兩國元首達成的共識，並

同意繼續保持溝通，消息令港股一度收窄跌幅至２３點，報２４４５８點。

港股午後缺乏方向，最終Ｕ盤嘜高，並以全日最高位收市，報２４４６４點，跌１６點或跌

０﹒０７％，主板成交１２１６﹒０８億元增１６﹒６％。國企指數報９９１６點，升６點或升

０﹒０７％。

Ａ股上揚，上證綜合指數報２９３９點，升３點或升０﹒１２％。深證成份指數報

１１４９４點，升７３點或升０﹒６５％，總成交７５８５﹒７５億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）升１﹒６４％，報４５８元，創逾兩年高位；港交所

（００３８８）升０﹒８２％，報２９６元；友邦（０１２９９）升０﹒１４％，報７２元。匯

控（００００５）跌１﹒５９％，報３７﹒１元；中移動（００９４１）跌０﹒０９％，報

５４﹒１元。吉利（００１７５）計劃回Ａ，最高曾見１２﹒８元，升幅近８％，最終則收升

５﹒８８％，報１２﹒６元，為表現全佳恆指及國指成分股。



＊監管部門鼓勵向實體經濟讓利，內銀股走低＊



據外電引述知情人士指，監管部門擬敦促中資銀行今年淨利潤增速保持個位數增長，鼓勵銀

行進一步向實體經濟讓利，壓縮利潤發放貸款；富瑞亦指內地第三季或減息，料內銀下半年盈利

減退，內銀股走軟。建行（００９３９）跌０﹒６４％，報６﹒１７元；工行（０１３９８）跌

０﹒２％，報５﹒１１元；農行（０１２８８）跌０﹒６４％，報３﹒０９元；中行

（０３９８８）跌０﹒６９％，報２﹒８９元；交行（０３３２８）跌０﹒２１％，報４﹒８元

。

中金發表報告指，估計本年下半年內房行業基本面穩中向好，內地政策延續平穩溫和，加上

行業估值倉位處歷史底部，看好內房股的配置價值，內房股普遍造好。中國奧園（０３８８３）

升１０﹒８８％，報９﹒５８元；時代中國控股（０１２３３）升６﹒５２％，報１４﹒７元；

龍光集團（０３３８０）升５﹒４５％，報１３﹒９４元；融創中國（０１９１８）升

１﹒６３％，報３４﹒３５元；龍湖集團（００９６０）升１﹒４１％，報３７﹒２５元。

資金繼續炒作藥股。歌禮製藥（０１６７２）旗下口服非酒精性脂肪肝炎候選藥物臨床表現

好，升１４﹒２４％，報３﹒５３元；綠葉製藥（０２１８６）升７﹒４５％，報５﹒１９元；

石藥（０１０９３）今日除淨，收升５﹒４％，報１３﹒８６元；康方生物（０９９２６）升

５﹒０７％，報３２﹒１元；東陽光藥（０１５５８）升５﹒０７％，報１４﹒９２元。



＊５Ｇ股繼續熱炒，中興飆兩成二＊

＊５Ｇ股繼續熱炒，中興飆兩成二＊



早前美國允許當地企業與華為洽談５Ｇ標準，５Ｇ股起飛，中興通訊（００７６３）７納米

芯片規模量產，５納米芯片正在技術導入，飆升２１﹒９８％，報２７﹒７５元，為全日高位。

中通服（００５５２）升１﹒７２％，報５﹒３１元；京信通信（０２３４２）升６﹒０３％，

報３﹒３４元；長飛光纖光纜（０６８６９）升２﹒９１％，報１４﹒４４元；中國鐵塔

（００７８８）無升跌，報１﹒５２元。

部分晶片股逆市有追捧，中芯國際（００９８１）創１６年高，報２３﹒２元，升

６﹒９１％；華虹半導體（０１３４７）升７﹒２５％，報２０﹒８５元；ＡＳＭ

（００５２２）升３﹒４１％，報８３﹒４５元；上海復旦（０１３８５）升７﹒０１％，報

６﹒４１元。

新經濟股繼續炒起。上日獲北水大手買入的閱文集團（００７７２）升７﹒４９％，報

５２﹒３５元；眾安在線（０６０６０）升８﹒５３％，報３１﹒８元；今日首掛的京東

（０９６１８）收報２３４元，較上市價２２６元高出３﹒５３％；美團點評（０３６９０）升

０﹒０６％，報１７２﹒５元；阿里巴巴（０９９８８）無升跌，報２１７﹒８元。（ｋｓ）

