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即市新聞

18/06/2020 16:12

聚焦中美關係，港股全日僅微跌１６點收２４４６４全日高位成交增

　　《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚美股三大指數走勢不一，港股低開９５點報２４３８６點
，除中印衝突外，市場早段主要聚焦中美會面，美股三大指數期貨偏軟，恆指最低見２４１２１
點跌３５９點。其後《央視》報道，中美雙方同意採取行動，認真落實兩國元首達成的共識，並
同意繼續保持溝通，消息令港股一度收窄跌幅至２３點，報２４４５８點。
　　港股午後缺乏方向，最終Ｕ盤嘜高，並以全日最高位收市，報２４４６４點，跌１６點或跌
０﹒０７％，主板成交１２１６﹒０８億元增１６﹒６％。國企指數報９９１６點，升６點或升
０﹒０７％。
　　Ａ股上揚，上證綜合指數報２９３９點，升３點或升０﹒１２％。深證成份指數報
１１４９４點，升７３點或升０﹒６５％，總成交７５８５﹒７５億元人民幣。
　　重磅股方面，騰訊（００７００）升１﹒６４％，報４５８元，創逾兩年高位；港交所
（００３８８）升０﹒８２％，報２９６元；友邦（０１２９９）升０﹒１４％，報７２元。匯
控（００００５）跌１﹒５９％，報３７﹒１元；中移動（００９４１）跌０﹒０９％，報
５４﹒１元。吉利（００１７５）計劃回Ａ，最高曾見１２﹒８元，升幅近８％，最終則收升
５﹒８８％，報１２﹒６元，為表現全佳恆指及國指成分股。
　
＊監管部門鼓勵向實體經濟讓利，內銀股走低＊
　
　　據外電引述知情人士指，監管部門擬敦促中資銀行今年淨利潤增速保持個位數增長，鼓勵銀
行進一步向實體經濟讓利，壓縮利潤發放貸款；富瑞亦指內地第三季或減息，料內銀下半年盈利
減退，內銀股走軟。建行（００９３９）跌０﹒６４％，報６﹒１７元；工行（０１３９８）跌
０﹒２％，報５﹒１１元；農行（０１２８８）跌０﹒６４％，報３﹒０９元；中行
（０３９８８）跌０﹒６９％，報２﹒８９元；交行（０３３２８）跌０﹒２１％，報４﹒８元

　　中金發表報告指，估計本年下半年內房行業基本面穩中向好，內地政策延續平穩溫和，加上
行業估值倉位處歷史底部，看好內房股的配置價值，內房股普遍造好。中國奧園（０３８８３）
升１０﹒８８％，報９﹒５８元；時代中國控股（０１２３３）升６﹒５２％，報１４﹒７元；
龍光集團（０３３８０）升５﹒４５％，報１３﹒９４元；融創中國（０１９１８）升
１﹒６３％，報３４﹒３５元；龍湖集團（００９６０）升１﹒４１％，報３７﹒２５元。
　　資金繼續炒作藥股。歌禮製藥（０１６７２）旗下口服非酒精性脂肪肝炎候選藥物臨床表現
好，升１４﹒２４％，報３﹒５３元；綠葉製藥（０２１８６）升７﹒４５％，報５﹒１９元；
石藥（０１０９３）今日除淨，收升５﹒４％，報１３﹒８６元；康方生物（０９９２６）升
５﹒０７％，報３２﹒１元；東陽光藥（０１５５８）升５﹒０７％，報１４﹒９２元。
　
＊５Ｇ股繼續熱炒，中興飆兩成二＊
＊５Ｇ股繼續熱炒，中興飆兩成二＊
　
　　早前美國允許當地企業與華為洽談５Ｇ標準，５Ｇ股起飛，中興通訊（００７６３）７納米
芯片規模量產，５納米芯片正在技術導入，飆升２１﹒９８％，報２７﹒７５元，為全日高位。
中通服（００５５２）升１﹒７２％，報５﹒３１元；京信通信（０２３４２）升６﹒０３％，
報３﹒３４元；長飛光纖光纜（０６８６９）升２﹒９１％，報１４﹒４４元；中國鐵塔
（００７８８）無升跌，報１﹒５２元。
　　部分晶片股逆市有追捧，中芯國際（００９８１）創１６年高，報２３﹒２元，升
６﹒９１％；華虹半導體（０１３４７）升７﹒２５％，報２０﹒８５元；ＡＳＭ
（００５２２）升３﹒４１％，報８３﹒４５元；上海復旦（０１３８５）升７﹒０１％，報
６﹒４１元。
　　新經濟股繼續炒起。上日獲北水大手買入的閱文集團（００７７２）升７﹒４９％，報
５２﹒３５元；眾安在線（０６０６０）升８﹒５３％，報３１﹒８元；今日首掛的京東
（０９６１８）收報２３４元，較上市價２２６元高出３﹒５３％；美團點評（０３６９０）升
０﹒０６％，報１７２﹒５元；阿里巴巴（０９９８８）無升跌，報２１７﹒８元。（ｋｓ）

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