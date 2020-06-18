《鍾之日記》速推國安法，魚缸存變數

《鍾之日記》６月１８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



中美夏威夷會議似乎沒為今年以來惡化的雙邊關係帶來緩和，中方表述雙方在會面中闡明了

各自立場，強調會保持接觸和溝通。在涉港問題上，中央政治局委員楊潔篪明言推進涉港國安立

法的決心堅定不移，堅決反對美方干預香港事務，而在外交部上午公布中美會面內容後，《新華

社》中午即公布今日召開的全國人大常委會將審議「港區國安法」，而早前預告的會議議程並沒

有包括此安排。

「港區國安法」立法迅速推進，暫時沒知美國在夏威夷會議後，是否同樣加速進行對香港的

制裁，香港國際金融中心地位，雖有中國的力撐，但前景仍充滿變數。

國務院副總理劉鶴今日向陸家嘴論壇發書面致辭時提到中央政府堅持「一國兩制」，支持香

港發揮國際金融中心的重要作用。中證監主席易會滿亦稱，將不斷豐富內地和香港全方位多層次

的務實合作，擴大滬深股通的投資範圍，將上海科創板納入滬股通標的，完善滬倫通業務，拓寬

ＥＴＦ互聯互通機制，支持鞏固香港的國際金融中心地位。



＊港股全日高位收市，Ａ場憧憬降準＊



香江魚缸今早低開９５點，最低見２４１２１點跌３５９點，騰訊（００７００）創逾兩年

高位，升１﹒６４％報４５８元、吉利（００１７５）計劃回上海科創板上市，最高見１２﹒８

元，升幅近８％，最終則收升５﹒８８％，為表現全佳恆指及國指成分股。港股以全日最高位收

市，報２４４６４點，微跌１６點或跌０﹒０７％，主板成交１２１６億元增１６﹒６％。

北京爆發第二波疫情並擴散至其他省市，為深陷衰退泥藻的內地經濟添上新憂愁，市場預期

新一輪降準將於兩周內「瓜熟蒂落」，Ａ場低開高走，波幅有限，滬綜指全日揚０﹒１２％，報

２９３９﹒３２點。兩市全日成交額７５８６億元人民幣，較昨日增不足３％。



＊被要求讓利１﹒５萬億，憂減派息內銀腳軟＊



國務院總理李克強１７日主持召開國務院常務會議，要求進一步通過引導貸款利率和債券利

率下行、發放優惠利率貸款、實施中小微企業貸款延期還本付息、支持發放小微企業無擔保信用

貸款、減少銀行收費等一系列政策，推動金融系統全年向各類企業合理讓利１﹒５萬億元人民幣

。

事實上，在貸款市場報價利率（ＬＰＲ）改革之下，銀行為保持資產負債收益匹配，已主動

下調存款實際執行利率，工農中建四大銀行周一（１５日）主動下調了３年期、５年期大額存單

發行利率，由原來的存款基準利率１﹒５倍調整至１﹒４５倍。部分中小銀行今年以來亦多次下

調存款利率，３年期、５年期等中長期限存款利率的下行幅度相對較大，５月份環比降幅均超過

了５個基點。

富瑞發報告認為，今年第三季很有可能減息，商業銀行下半年的利潤將會減少，以及會減少

股息。估計有關措施將令銀行的平均貸款收益率降低６８基點，並將今年公司或地方政府特別債

券的平均收益率降低１００基點，亦會推遲中小企的還款，同時會令銀行手續費減少。

內銀肩負的「國家任務」愈來愈重，外界利差將繼續壓縮，倘若內銀股減派息，將大大降低

資金流入的意欲。內銀股今日普遍偏軟，招行（０３９６８）早盤曾挫近３％，其後跌幅收窄，

收跌１﹒２％；中行（０３９８８）跌０﹒７％，農行（０１２８８）、建行（００９３９）、

中信銀行（００９９８）跌０﹒６％。



＊美國放寬華為５Ｇ限制，中興飆近２２％＊



近日市場除了聚焦中美會面外，中印衝突事件亦令人關注。在美國方面，美國商務部日前宣

布，允許美國公司與華為合作制訂５Ｇ網絡標準。不過，商務部部長表示，美國針對中國電信設

備製造商華為的新規定僅為了幫助制定５Ｇ標準，美國對華為的安全擔憂依然存在，如擔心間諜

活動的可能性，故反對在５Ｇ網絡中使用華為技術。

另一邊，中國與印度爆發邊境軍事衝突，事件引發最少２０名印度軍人死亡。印度反華情緒

持續升溫，繼上日（１７日）印度全國貿易商總會呼籲全國抵制中國貨，今日再有消息指，印度

國營電訊商或取消採購４Ｇ電訊設備的招標，並阻止中國供應商參與。印度亦可能禁止私營流動

電訊商使用如華為、中興通訊等中資公司的設備。

國際紛紛一波未平一波又起，華為概念股今日走勢各異，中興（００７６３）表示具備芯片

設計和開發能力，而且７納米芯片規模量產已在全球５Ｇ規模部署中實現商用，全日升幅接近

２２％，收報２７﹒７５元；主要客戶為華為的中國軟件國際（００３５４）亦升２﹒５％，舜

宇（０２３８２）則無升跌。另外，或遭印度抵制的小米集團（０１８１０）今反彈１﹒３％。

近日大熱的中概回歸股京東（０９６１８）今日掛牌，收報２３４元，較招股價２２６元高

出３﹒５％，不計手續費，每手５０股，一手賺４００元，表現不過不失。





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