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18/06/2020 08:15

【國務會議】綜合運用降準等工具，金融機構全年讓利１﹒５萬億元

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國務院總理李克強１７日主持召開國務院
常務會議，部署引導金融機構進一步向企業合理讓利，全年向各類企業讓利１﹒５萬億元人民幣
，助力穩住經濟基本盤。
　　今年１－５月，通過降準、再貸款再貼現、引導市場利率下行等措施，人民幣貸款同比多增
，企業綜合融資成本降低。下一步要根據政府工作報告要求，一是抓住合理讓利關鍵，進一步通
過引導貸款利率和債券利率下行、發放優惠利率貸款、實施中小微企業貸款延期還本付息、支持
發放小微企業無擔保信用貸款、減少銀行收費等一系列政策，推動金融系統全年向各類企業合理
讓利１﹒５萬億元人民幣。
　　二是綜合運用降準、再貸款等工具，保持市場流動性合理充裕，加大力度解決融資難，緩解
企業資金壓力，全年人民幣貸款新增和社會融資新增規模均超過上年。
　　三是遵循市場規律，完善資金直達企業的政策工具和相關機制。按照有保有控要求，確保新
增金融資金主要流向製造業、一般服務業尤其是中小微企業，更好發揮救急紓困、「雪中送炭」
效應，防止資金跑偏和「空轉」，防範金融風險。
　　四是增強金融服務中小微企業能力和動力。合理補充中小銀行資本金。督促銀行完善內部考
核激勵機制，提升普惠金融在考核中的權重。加大不良貸款核銷處置力度。嚴禁發放貸款時附加
不合理條件。切實做到市場主體實際融資成本明顯下降、貸款難度進一步降低。

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