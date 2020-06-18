【國務會議】李克強：加快降費政策落地，全年減負３１００多億元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國務院總理李克強１７日主持召開國務院

常務會議，要求加快降費政策落地見效，為市場主體減負。

會議指出，今年以來，各有關部門和單位出台免收全國收費公路通行費、降低工商業企業電

價、降低電信資費、減免相關政府性基金收費等一系列降費措施，為企業紓困發揮了積極作用。



＊全年為企業減負３１００多億元＊



下一步，要緊扣保就業保民生保市場主體，一是已定的降費措施要說到做到，落實到位。通

過將降低工商業電價５％、免徵航空公司民航發展基金和進出口貨物港口建設費、減半徵收船舶

油污損害賠償基金政策延長至年底，並降低寬帶和專線平均資費１５％，連同上半年降費措施，

全年共為企業減負３１００多億元人民幣。

二是堅決制止不合規收費。嚴禁收「過頭稅費」、違規攬稅收費和以清繳補繳為名增加市場

主體不合理負擔。對已取消、停徵、免徵及降低徵收標準的收費基金項目，要堅決落實到企業。

三是深化「放管服」改革，打造市場化法治化國際化營商環境。在開展進出口環節、企業融

資、公用事業、物流、行政審批相關中介服務等重點領域收費專項治理基礎上，完善制度機制，

從制度上鏟除亂收費的土壤。

