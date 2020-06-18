【新冠肺炎】習近平連線中非峰會，將落實「緩債倡議」

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》中非團結抗疫特別峰會１７日通過視頻連

線召開。國家主席習近平發表主旨講話指：「當前，疫情仍在全球蔓延，中國和非洲都面臨抗疫

情、穩經濟、保民生的艱巨任務。我們要堅持人民至上、生命至上，統籌資源，團結合作，盡最

大努力保護人民生命安全和身體健康，最大限度降低疫情負面影響。」

習近平稱，中方支持非洲大陸自由貿易區建設，支持非洲加強互聯互通和保障產業鏈供應鏈

建設，願同非方一道，共同拓展數字經濟、智慧城市、清潔能源、５Ｇ等新業態合作，促進非洲

發展振興。反對將疫情政治化、病毒標籤化，反對種族歧視和意識形態偏見，堅定捍衛國際公平

正義。

峰會發表的《聯合聲明》指出，非方支持中方在台灣、香港問題上的立場，支持中方在香港

依法維護國家安全的努力。



＊落實二十國集團「緩債倡議」＊



與會領導人達成共識：中方重視非洲國家在債務問題上的關切，將切實落實二十國集團「緩

債倡議」，並願通過平等和友好協商，加大對疫情特別重的非洲國家支持力度。

非洲國家讚賞中方大力馳援非洲抗擊疫情，高度贊賞中方在第７３屆世界衛生大會上宣布支

持發展中國家抗疫的新舉措。中方重申積極落實有關倡議和舉措，助力非洲提升疾病防控和可持

續發展能力，加快推進非洲疾控中心總部建設。中方承諾新冠疫苗研發完成並投入使用後，將作

為全球公共產品，為實現疫苗在發展中國家特別是在非洲國家的可及性和可擔負性作出貢獻。

在２０１８年中非峰會，中方向非洲提供１５０億美元的無償援助、無息貸款和優惠貸款；

提供２００億美元的信貸資金額度。

