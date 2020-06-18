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即市新聞

18/06/2020 08:40

【利率下行】ＬＰＲ改革效果顯現，工農中建主動下調存款利率

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據《中國證券報》報道，工農中建四大銀行周一（１５日）主
動下調主動下調了３年期、５年期大額存單發行利率，由原來的存款基準利率１﹒５倍調整至１
﹒４５倍。６月１５日至１７日，四大行一共發行了接近８億人民幣元的３年期和５年期大額存
單，利率均不超過存款基準利率的１﹒４５倍。
　　同時，部分中小銀行今年以來已多次主動下調存款利率。其中３年期、５年期等中長期限存
款利率的下行幅度相對較大，５月份環比降幅均超過了５個基點。一些中小銀行已經多次主動下
調存款利率。例如，江蘇海門農商行已先後兩次下調２年期及以上定期存款利率；甘肅張掖農商
行的１年期存款掛牌利率由２﹒１％下調到了１﹒９５％，相當於１年期存款基準利率的１﹒３
倍。
　　在銀行存款利率下行的同時，貨幣市場基金、銀行理財等市場化定價的類存款產品利率也有
明顯下行。６月１６日，天弘「餘額寶」、微信「餘額＋」的７天年化收益率各為１﹒４４％、
１﹒４６％，較年初分別下降了９９個和１１３個基點。Ｗｉｎｄ數據顯示，６月１４日當周，
３個月人民幣理財產品的預期收益率為３﹒７８％，較年初下降３７個基點。

＊為保持資產負債收益匹配，銀行下調存款實際執行利率＊

　　近期各類存款利率均有所下行，表明貸款市場報價利率（ＬＰＲ）改革推動存款利率市場化
的效果已經開始顯現。商業銀行為保持資產負債收益的匹配，提高存款利率攬儲的動力減弱，存
款利率也出現下降，這是市場機制發揮作用的體現。
　　人行貨幣政策司司長孫國峰早前表示，隨著ＬＰＲ改革深入推進，市場利率下行令銀行發放
貸款收益逐步降低，會促進銀行降低負債成本，近期已觀察到部分銀行下調存款實際執行利率。
（ｌｃ）

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