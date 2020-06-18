【新冠肺炎】北京昨新增２１例確診，其中豐台區１４例

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》北京１７日新增報告本地確診病例２１例

、疑似病例３例、無症狀感染者３例。尚在觀察的無症狀感染者１５例。新增確診病例中，海澱

區１例、豐台區１４例、大興區６例。

截至６月１７日２４時，累計報告本地確診病例５７８例，累計出院４１１例，在院１５８

例，累計死亡９例。累計報告境外輸入確診病例１７４例。

