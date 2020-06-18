【國安立法】全國人大常委會今審議港區國安法，明確四類罪行刑責

《經濟通通訊社１８日專訊》據《新華社》從全國人大常委會法制工作委員會發言人辦公室
了解到，《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法（草案）》已由委員長會議提請今日
召開的十三屆全國人大常委會第十九次會議審議。
法律草案對防範、制止和懲治發生在香港特區的分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結
外國或者境外勢力危害國家安全等四類犯罪行為的具體構成和相應的刑事責任，作出了明確規定
。（ｃｔ）
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