【貿易再戰】楊潔篪蓬佩奧夏威夷會面，特朗普簽維吾爾人權政策法

《經濟通通訊社１８日專訊》中美兩國近數月來就新冠病毒疫情和「港區國安法」問題針鋒

相對。美國國務卿蓬佩奧與中共中央政治局委員楊潔篪周三（１７日）在夏威夷會面，為疫情爆

發以來首次兩國高級別官員會晤，相信是為緩和兩國緊張關係。

美國國務院指，兩人當地周三早上９時過後，即本港時間凌晨３時後，在檀香山一個軍事基

地閉門會面。預料雙方將討論兩國有分歧的廣泛議題，包括貿易、人權、香港問題、中國處理新

型肺炎疫情的手法，及中國在南海的行為等。

隨同蓬佩奧到夏威夷的還有副國務卿比根，由於比根本身負責北韓事務，外界預料，中美雙

方亦可能討論近期朝鮮半島的局勢。



＊特朗普簽署涉疆法案制裁中國官員＊



正當中美高層會面之際，美國總統特朗普正式簽署《維吾爾人權政策法》，允許制裁被指侵

害維吾爾族人權的中國官員。

美國政府一直指責中國當局在新疆設立「再教育營」，大規模關押維吾爾人；聯合國亦估計

超過１００萬名穆斯林受困於當地拘留營。美國聯邦參議院及眾議院上個月在跨黨派支持下，先

後通過「２０２０年維吾爾人權政策法案」，內容是允許制裁應為鎮壓新疆維吾爾及其他穆斯林

族群負責的官員。

外交部早前反駁稱，有關法案無端指責中國新疆的人權狀況和中國的治疆政策，大肆抹黑中

方反恐和去極端化舉措，嚴重干涉中國內政，中方表示強烈不滿和堅決反對。（ａｃ）（ｚｚ）

