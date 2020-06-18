【中印衝突】王毅要求印方徹查邊界衝突，據報１７印軍負傷後凍死

《經濟通通訊社１８日專訊》中印周一（１５日）爆發近半世紀以來最嚴重的軍事衝突。印

度軍方確認２０名士兵在事件中死亡，印度媒體《Ｔｈｅ Ｔｉｍｅｓ Ｏｆ Ｉｎｄｉａ》指

出，中方有４３名解放軍士兵傷亡，但中方至今仍未公布有關數字。

中國外交部長王毅周三（１７日）與印度外長蘇傑生通電話，王毅要求印方開展徹底調查，

嚴懲肇事責任人，嚴格管束一線部隊，立即停止一切挑釁性舉動，確保此類事件不得再發生。

王毅表示，印方一線邊防部隊公然打破雙方軍長級會晤達成的共識，在加勒萬河谷現地局勢

已經趨緩情況下，再次跨越實控線蓄意挑釁，甚至暴力攻擊中方前往現地交涉的官兵，進而引發

激烈肢體衝突，造成人員傷亡。印軍的這一冒險行徑嚴重違背兩國有關邊境問題達成的協議，嚴

重違反國際關係基本準則，中方再次向印方表示強烈抗議。

蘇傑生表示，印方願從兩國關係大局出發，同中方落實好兩國領導人共識，通過對話和平解

決邊境地區爭端，緩和邊境地區緊張局勢。



＊消息指１７印度軍人負傷後凍死＊



中印邊境自１９６２年戰爭後，小規模交火持續曾多年，直至１９７５年４名印度軍人死於

解放軍槍下後，雙方再沒有士兵在邊境衝突中死亡。

在今次衝突後，印度軍方最先表示有３名印度軍人死亡，其後再有多名士兵傷勢惡化死亡，

令死亡的印度軍人數目增至２０人。《華爾街日報》引述消息透露更多衝突細節，一名印度高級

軍事官員表示，一些士兵被嵌入釘子的棍棒毆打致死。當中１７名印度士兵可能是受傷後，在高

海拔嚴寒環境中活活凍死。但該名官員強調雙方沒有交火。

而《法新社》等外媒此前也引述消息人士指出，衝突中並沒有人使用槍械射擊，其中至少３

名死者是遭到石頭砸死。（ａｃ）

