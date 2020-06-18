【中印衝突】消息指原定下周二舉行的中俄印外長會議遭推遲

《經濟通通訊社１８日專訊》中印爆發近半世紀以來最嚴重的軍事衝突。《俄新社》引述印

度外交部消息人士指，原定於下周二（２３日）舉行的中、俄、印三邊外長視頻會議將推遲舉行

。

消息人士沒有提及會議的新日期，會議原預計討論應對新冠肺炎疫情。

中印邊界衝突，造成至少２０名印度士兵喪生後，印度舉國上下急切等待總理莫迪對此事的

回應，印度媒體充斥憤怒情緒，莫迪的政壇對手強力抨擊他的沉默態度。（ａｃ）

