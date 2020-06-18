【新冠肺炎】全國昨新增確診２８宗，北京七日累計本土１５８例

《經濟通通訊社１８日專訊》國家衛健委公布，６月１７日，全國新增確診２８宗新型冠狀

病毒肺炎病例，其中４宗為境外輸入病例，分別在上海２宗，甘肅、陝西各１宗；新增本土病例

２４宗，其中北京佔２１宗，河北２宗，天津１宗。昨日全國無新增死亡個案，新增３宗疑似病

例，均在北京的本土個案；新增治癒出院病例１５宗。

北京市爆發第二波新冠肺炎疫情，當地自６月１１日以來，新增本地確診病例達１５８宗，

目前尚在觀察的無症狀感染者１５人。

截至６月１７日，全國累計確診病例的最新數字為８３２９３宗。累計死亡人數維持４６３

４人；現有確診病例２６５宗，其中重症病例９宗；現有疑似病例７宗；累計治癒出院病例

７８３９４宗。

境外輸入累計確診病例１８６０宗，累計治癒出院病例１７６９宗。現有確診病例９１宗，

無重症病例及疑似病例。

累計收到港澳台地區通報確診病例１６１０宗，香港１１２０宗（１０７１人出院，４人死

）；澳門維持４５宗，全數患者均已出院；台灣４４５宗（４３４人出院，７人死）。



＊新增無症狀感染者８人＊



全國昨新增無症狀感染者８人，其中２人由境外輸入。當日沒有患者轉為確診病例；解除隔

離３人。目前尚在醫學觀察１１１名無症狀感染者，其中境外輸入佔６３人。（ａｃ）

