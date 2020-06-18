【國安立法】楊潔篪：反對美方干預香港事務，反對七國涉港聲明

《經濟通通訊社１８日專訊》中共中央政治局委員楊潔篪與美國國務卿蓬佩奧在夏威夷舉行

對話。外交部發言人趙立堅回答記者問題時稱，楊潔篪在對話中闡明了中方對發展中美關係的基

本態度以及在台灣、涉港、涉疆等重要敏感問題上的立場。

在涉港問題上，楊潔篪在對話中指出，包括建立健全香港維護國家安全的法律制度和執行機

制在內的香港事務純屬中國內政，中方推進涉港國安立法的決心堅定不移。中方堅決反對美方干

預香港事務的言行，堅決反對七國集團外長就涉港問題發表的聲明。中方敦促美方切實尊重中方

主權，客觀、公正看待香港國家安全立法，停止以任何形式干預香港內部事務。

七國集團外長早前發表聯合聲明，呼籲中國不要繼續實施港區國家安全法的計劃，認為港區

國安法可能會嚴重破壞「一國兩制」原則、香港的高度自治。

在台灣問題上，楊潔篪強調，一個中國原則是中美關係的政治基礎。中方捍衛自身核心利益

的決心和意志堅定不移。中方要求美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥

善處理涉台問題。

而在涉疆問題上，楊潔篪指出，中方對美方簽署「維吾爾人權政策法案」表示強烈不滿，敦

促美方尊重中方反恐維穩和去極端化努力，停止在反恐問題上搞雙重標準，停止利用涉疆問題干

涉中國內政。（ａｃ）

