《行業數據》乘聯會：６月第二周乘用車日均零售同比下降１７％

《經濟通通訊社１８日專訊》乘聯會數據顯示，內地６月第二周（８－１４日）的乘用車市

場零售表現相對仍偏弱，第二周日均零售３﹒６６萬輛，同比下降１７％。

由於去年６月國六實施前的庫存壓力特別大，因此去年６月初的甩貨量就偏大，形成偏高基

數。從環比口徑看，６月第二周環比５月第二周增長１％，走勢相對平穩。（ｊｔ）

