【華為動向】華為旗下公司投資石墨烯導熱膜研發商，持股１０％

《經濟通通訊社１８日專訊》據最新工商數據顯示，華為旗下的哈勃投資新投資了常州富烯
科技公司，持股比例為１０％。
常州富烯科技公司於２０１４年１２月成立，是一家石墨烯導熱膜研發商，經營範圍為碳材
料、導熱材料及其器件、電磁屏蔽材料及其器件、吸波材料及其器件、隔熱材料及其器件、導電
材料及其器件、熱交換器件、電子輔材的研發、生產、加工及銷售。（ｊｔ）
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