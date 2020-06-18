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即市新聞

18/06/2020 09:29

【抗疫維穩】首批抗疫特別國債今招標發行，盡量平滑各周期發行量

　　《經濟通通訊社１８日專訊》首批抗疫特別國債將於今日招標發行，前三期發行規模合計
１７００億元（人民幣．下同）。財政部國庫司有關負責人日前就抗疫特別國債發行接受記者採
訪時表示，個人投資者可以在交易所市場、商業銀行櫃台市場開通帳戶，參與抗疫特別國債分銷
和交易。抗疫特別國債將從６月中旬開始發行，７月底前發行完畢。為保障抗疫特別國債平穩順
利發行，財政部將充分考慮現有市場承受能力，按照大體均衡的原則，盡可能平滑各周發行量，
穩定市場預期。
　　這是中國歷史上第三次發行特別國債。上述負責人指，今年１萬億元抗疫特別國債將採用市
場化方式，全部面向記帳式國債承銷團成員公開招標發行。據介紹，抗疫特別國債期限品種，在
匹配財政資金使用周期的基礎上，充分考慮了國債收益率曲線建設需要，以１０年期為主，適當
搭配５年、７年期，進一步提升國債收益率曲線上關鍵點的有效性。

＊利率隨行就市，盈虧投資者自負＊

　　對於市場關注的抗疫特別國債利率水平，該有關負責人回應稱，與僅向個人投資者銷售的儲
蓄國債不同，抗疫特別國債為記帳式國債，利率通過國債承銷團成員招投標確定，隨行就市。目
前，５年、７年、１０年期記帳式國債收益率約為２﹒５％、２﹒８％、２﹒８％。
　　個人投資者可以在交易所市場、商業銀行櫃台市場開通帳戶，參與抗疫特別國債分銷和交易
，具體可以查詢相關場所的交易規定，或咨詢工商銀行、農業銀行、建設銀行、招商銀行、北京
銀行、南京銀行等開通記帳式國債櫃台業務的銀行。同時，抗疫特別國債與一般記帳式國債相同
，不可提前兌取，可在二級市場交易，交易價格根據市場情況波動，盈虧由投資者自負。
（ｗｌ）

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