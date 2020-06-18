【政策解讀】申萬宏源：銀行讓利途徑多樣影響業績微，有降準空間

《經濟通通訊社１８日專訊》國務院總理李克強周三（１７日）召開國務院常務會議，提出

要抓住合理讓利這個關鍵，推動金融系統全年向各類企業合理讓利１﹒５萬億元（人民幣．下同

）。具體是要進一步通過引導貸款利率和債券利率下行、發放優惠利率貸款、實施中小微企業貸

款延期還本付息、支持發放小微企業無擔保信用貸款、減少銀行收費等一系列政策。



＊讓利途徑多種多樣，實現目標難度不大＊



申萬宏源證券金融研究團隊表示，本次會議後，讓利途徑和規模均已明確，「銀行讓利」成

為「已知的已知」，對估值的壓制效應預計將大幅弱化。該機構認為，不必過度糾結於１﹒５萬

億的讓利總規模，讓利途徑多種多樣，預計年底實現目標難度不大。此外，上述讓利手段均是銀

行的營收科目，不應將１﹒５萬億的讓利總規模與２０１９年全行業２萬億的淨利潤規模比較，

而應放到營業收入的維度去考量，預計２０２０年全行業營收６﹒３－６﹒８萬億。



＊萬億讓利規模對銀行最終業績影響微乎其微＊



更應關注為銀行減負的切實行動。預計存準率有繼續下調空間、監管機構將通過各種手段降

低實際存款利率、同業流動性將保持寬鬆，負債端的一系列舉措將在銀行有力支持實體之餘，有

效對衝讓利對銀行的業績影響，預計１﹒５萬億讓利規模對銀行最終業績的實際影響微乎其微。

靴子落地，利空出盡，當前Ａ股銀行板塊估值０﹒７２倍２０年市帳率、０﹒６５倍２１年

市帳率，已至歷史底部，堅定看好銀行板塊估值修復，估值若有進一步向下調整，預計將是中期

維度內最好的進場機會。（ｗｌ）

