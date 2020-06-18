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18/06/2020 10:16

【政策解讀】浙商證券：降準或兩周內落地，降貸款利率是讓利核心

　　《經濟通通訊社１８日專訊》國務院總理李克強周三（１７日）召開國務院常務會議，提出
要抓住合理讓利這個關鍵，推動金融系統全年向各類企業合理讓利１﹒５萬億元（人民幣．下同
）。會議還稱，要綜合運用降準、再貸款等工具，保持市場流動性合理充裕，加大力度解決融資
難，緩解企業資金壓力，全年人民幣貸款新增和社會融資新增規模均超過上年。
　　浙商證券首席經濟學家李超指出，國務會議提出降準，一般兩周內會實施。本周起，抗疫特
別國債開始發行，此階段實施降準有助於通過擴大貨幣乘數以廣義Ｍ２的方式吸收特別國債，屬
於廣義的「赤字貨幣化」，與１９９８年特別國債的發行有一定相似之處。

＊降貸款利率是讓利核心＊

　　金融讓利１﹒５萬億，降貸款利率是核心。該機構做出大致的估算：一季度貸款加權平均利
率由去年底５﹒４４％降３６基點至５﹒０８％，一季度末各項貸款存量約１６０萬億，那麼貸
款利率下行使得銀行向實體讓利約１４４２億元。假設全年信貸增速１３﹒５％，至年底信貸存
量將為約１７４萬億，假設年底貸款加權平均利率可以達到歷史前期低點２００９年第一季的４
﹒７６％，全年共降６８基點，則今年銀行通過信貸角度對實體讓利將達到約１﹒１８萬億，佔
１﹒５萬億的７９％，因此認為降貸款利率是讓利的核心。
　　除此之外，浙商證券測算降債券利率讓利約７００億，對中小微企業貸款延期還本付息讓利
約２３００億，這三項加總已經達到約１﹒４８萬億，其餘部分可能通過減少銀行收費及其他金
融機構讓利等方式來完成。（ｗｌ）

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