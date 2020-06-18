【政策解讀】江海證券：融資成本需再降０﹒７百分點才可實現目標

《經濟通通訊社１８日專訊》國務院常務會議提出推動金融系統全年向各類企業合理讓利１

﹒５萬億元（人民幣．下同）。江海證券首席經濟學家屈慶指出，考慮到中國融資結構依然以間

接融資為主，銀行信貸佔絕大多數比重，因此簡單分析如何通過貸款融資成本讓利，來實現金融

系統向企業讓利１﹒５萬億的目標。

截止２０１９年底，中國各項貸款餘額約為１５３萬億，因此簡單計算可知，如果要實現金

融系統今年全年較去年向企業讓利１﹒５萬億的目標，基本意味著存量貸款融資成本較去年年底

降低１％左右。根據一季度貨幣政策執行報告中公布的數據，截止３月末，企業貸款利率較

２０１９年底下降０﹒３個百分點。這意味著在後三個季度里，企業融資成本還需要進一步下行

０﹒７個百分點，才能夠實現全年目標。



＊５月以來貨幣政策邊際收緊，掣肘企業貸款利率下行＊



但隨著５月以來貨幣政策邊際收緊，企業債券融資成本已經出現明顯上行，企業貸款利率的

下行恐怕也受到一定程度的掣肘。疊加大量小微貸款投放後銀行對不良的擔憂上升，未來繼續刺

激銀行信貸投放，進一步要求銀行讓利給實體降低融資成本的難度恐怕會愈來愈大。

因此，進一步放鬆貨幣政策，給銀行提供更多低成本流動性支持，降低銀行負債成本，就成

為了未來貨幣政策的必然選擇。

此外，會議第一次提到引導債券利率下行。該機構認為，債券也是實體融資工具之一，債券

利率的變化也非常的重要。５月份以來，債券利率大幅回升，並不利於企業融資成本的下降。（

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