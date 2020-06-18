【人行操作】人行開展７天及１４天逆回購，１４天利率降２０基點

《經濟通通訊社１８日專訊》人民銀行公布，為維護半年末流動性平穩，今日同時進行

５００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，以及７００億元１４天逆回購，為人行時隔超過四

個月重啟１４天期的逆回購。其中，７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％；但１４天期逆回

購中標利率則由２﹒５５％下調２０基點至２﹒３５％。

公開市場今日有８００億元逆回購到期，即今日淨投放４００億元。

國務院總理李克強１７日主持召開國務院常務會議指出，要進一步通過引導貸款利率和債券

利率下行、發放優惠利率貸款、實施中小微企業貸款延期還本付息、支持發放小微企業無擔保信

用貸款、減少銀行收費等一系列政策，推動金融系統全年向各類企業合理讓利１﹒５萬億元。

此外，貸款市場報價利率（ＬＰＲ）改革效果顯現，為保持資產負債收益匹配，銀行下調存

款實際執行利率，工農中建四大銀行周一（１５日）主動下調了３年期、５年期大額存單發行利

率，由原來的存款基準利率１﹒５倍調整至１﹒４５倍。同時，部分中小銀行今年以來亦多次下

調存款利率，其中３年期、５年期等中長期限存款利率的下行幅度相對較大，５月份環比降幅均

超過了５個基點。（ａｃ）

