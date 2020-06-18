【聚焦人幣】ＳＷＩＦＴ：５月人幣國際支付佔比升，排名維持第六

《經濟通通訊社１８日專訊》環球同業銀行金融電訊協會（ＳＷＩＦＴ）最新報告稱，５月
人民幣國際支付份額由４月的１﹒６６％升至１﹒７９％，人民幣國際支付排名繼續維持在全球
第六水平。當月人民幣支付金額相比４月下降３﹒４％，而同期全球支付價值則下降了
１０﹒３２％；若排除歐元區內的國際支付排名，人民幣５月仍在第八位，份額為１﹒２２％，
上月為１﹒１２％。（ｗｌ）
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