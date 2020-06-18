【中印衝突】中國外交部：中印同意公正處理衝突引發的嚴重事態

《經濟通通訊社１８日專訊》中印周一（１５日）爆發近半世紀以來最嚴重的軍事衝突。中

國外交部發言人於今日例行記者會再次回應此事表示，中印雙方通過軍事和外交渠道進行了溝通

協調，雙方同意公正處理加勒萬河谷衝突引發的嚴重事態。目前中印邊境地區的形勢總體穩定可

控。

中方至今未公布士兵傷亡人數，此前印度傳媒引述該國軍方消息指，解放軍傷亡人數為４３

人。（ｗｌ）

