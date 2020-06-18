【貿易再戰】外交部：中方無意也不會干涉美國內政和大選

《經濟通通訊社１８日專訊》美媒《紐約時報》刊登前美國國家安全顧問博頓（Ｊｏｈｎ

Ｂｏｌｔｏｎ）新書節選，在令人難堪的幕後描述中，其指責總統特朗普犯下了大量錯誤，包括

明確尋求中國國家主席習近平的幫助以贏得連任。博頓長期以來一直是美國外交政策的鷹派人物

，去年９月因政策分歧被特朗普解僱。關於博頓新書爆料，中國外交部發言人趙立堅今日表示，

中方一貫奉行不干涉內政原則，無意也不會干涉美國內政和大選。（ｗｌ）

