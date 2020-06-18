【ＦＯＣＵＳ】電商貓狗大戰港股，京東好淡需放長眼量

【ＦＯＣＵＳ】集資、凍資「雙料王」京東（０９６１８）周四（１８日）首掛，儘管有「

６１８全球好物節」巔峰戰報加持，惟半日升幅未如預期，不計手續費每手賺４３０元。

以ＧＭＶ（商品交易總額）計排名內地電商第二把交椅的京東，前有「死對頭」阿里，後有

「黑馬」拼多多－－看好者強調其自建物流的強大護城河，及發力下沉市場初見其功；看淡者則

認為其過於依賴自營業務賺差價辛苦錢，功能性有餘，大潛力不足－－孰是孰非，還需放長眼量

。



＊編號、擇日６１８皆有意頭＊



「貓（天貓Ｌｏｇｏ）狗（京東Ｌｏｇｏ）大戰」由電商鬥至港股。承接阿里（０９９８８

）２０１９年港股「集資＋凍資」之王的回歸氣勢，今日首掛的京東，同膺２０２０年（迄今為

止）集資、凍資「雙料王」。

上市編號、上市日均與「６１８」有關，皆因該吉祥數字可謂公司招牌之一，據零時開搶的

「京東６１８全球年中好物節」戰報，蘋果品牌５秒成交額破億、５Ｇ手機銷量不到１分鍾破萬

、超市首１０分鐘成交額按年增５倍……

儘管有購物狂歡加持，及在美股價連漲４日背書（周三收盤６２﹒０１美元，較２２６港元

發行價溢價６﹒３％），惟在港首掛半日表現不如預期，僅升３﹒８％，暫遜阿里首日的６﹒６

％及網易（０９９９９）首日的５﹒７％，不計手續費每手賺４３６元，一眾借孖展入飛的大戶

更恐蝕息。



＊高效物流體系乃最大護城河＊



以ＧＭＶ（商品交易總額）計，京東是內地排名第二的電商巨頭，但年度活躍用戶

３﹒８７億遠低於排名第一阿里的７﹒２６億、排名第三拼多多的６﹒２８億。

跟阿里、拼多多相比，看好京東者認為其最大的護城河當屬其自有的高效物流體系。就在周

四，全國２２個城市實現２０分鐘內完成「６１８好物節」第一單配送，最快的僅用了８分２１

秒。此正正被視作京東首季營收增速在新肺疫情下保持韌性，環比跌幅明顯小於阿里、拼多多的

主因。

但「刀無兩頭利」，這個全球唯一擁有中小件、大件、冷鏈、Ｂ２Ｂ、跨境、眾包六大網絡

的物流體系，倉庫、人工成本高昂，巳連續１２年錄得虧損。而就在上周五（５日），京東旗下

物流配送子公司「達達」登陸納斯達克，料是一石二鳥既分擔母公司的財務負擔，又籌集更多資

金提升物流基建。

此外，自去年下半年上線被稱作拼多多「孖生版」的拼購平台「京喜」，京東的下沉市場戰

略初見其功，以其首季新增２５００萬活躍購買用戶為例，其中逾六成為來自三至六線城市。



＊主賺辛苦錢，潛力仍可遐想＊



不過，營收以自營電商等商品直接銷售為主的京東，絕對數雖高於以賺平台服務╱廣告費為

主的阿里，但毛利率不到對方的一半，可謂賺的是差價辛苦錢。跟阿里核心商業、雲計算、數字

媒體及娛樂、創新業務四大板塊相比，電子及家電產品直銷貢獻逾六成收入的京東在看淡者眼中

，似顯功能性有餘，大潛力不足。

雖然京東近年大拓線下業務，包括七鮮超市（７ＦＲＥＳＨ），及涉足醫療健康、金融服務

業務，但就始終面臨競爭者眾。

幸運的是，京東擁有騰訊（００７００）、谷歌、沃爾瑪等實力股東的強大後盾，會否是下

一個如同沃爾瑪的全球電子商務及配送龍頭，好淡孰是孰非，還需放長眼量。

