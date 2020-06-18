【香港政情】選管會立法會選舉活動指引，不設關愛隊只有關愛座

《經濟通通訊社１８日專訊》立法會換屆選舉將於今年９月舉行，選舉管理委員會（選管會

）今日發表立法會選舉活動指引，並未採納建制派的建議，在選舉票站加設「關愛隊」，讓包括

７０歲或以上長者或孕婦等選民能優先投票，只沿用區選安排擺放「關愛座」。

選管會表示，經考慮後，決定沿用去年區議會一般選舉的處理方法，即投票站主任會盡量安

排因身體狀況而難以長時間站立排隊輪候領取選票的選民（例如長者、孕婦及肢體傷殘以致行動

不便的人士）在投票站內坐下輪候領取選票，並適當地記下其排隊次序，當輪到該選民領取選票

時，指示他╱她前往有關發票櫃枱領取選票。

當有選民在站外排隊輪候進入投票站，而站內有任何發票櫃枱無人輪候時，投票站人員會在

站外高舉指示牌，指示在站外輪候而身分證號碼屬於相關英文字母字頭的選民直接進入投票站，

到有關發票櫃枱領取選票。此安排亦適用於上述需坐下輪候的選民。



＊讓選民觀察劃線工作＊



為增加發票工作的透明度，投票站人員會在遮蓋選民登記冊上其他選民的記項後，讓正在發

票櫃枱領取選票的有關選民觀察劃線工作，同時亦確保其他選民的個人資料保密。

公眾人士及傳媒有權進入點票站觀察點票。為讓公眾人士預早知悉公眾範圍內可容納的人數

上限，投票站主任和總選舉主任會分別在每個點票站及中央點票站外張貼通告，說明在點票站公

眾範圍內可容納的人數。發言人解釋，上述安排是為了在保障公眾知情權和維持點票站秩序兩者

間取得平衡。（ｃｌ）

