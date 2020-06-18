【新冠肺炎】衞生署：本港新增四宗確診個案，全部由巴基斯坦回港

《經濟通通訊社１８日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午四時，中心正調查四

宗新增２０１９冠狀病毒病確診個案，患者為兩男兩女，年齡介乎３－３６歲，全部曾於潛伏期

內到過巴基斯坦。至今本港個案累計１１２５宗（包括１１２４宗確診個案和一宗疑似個案）。

最新的四名患者現時都在屯門醫院留醫，其中，１３歲男病人６月１０日發病，曾經出現喉

嚨痛，其餘三人均無病徵。

衞生防護中心繼續積極跟進沙田瀝源邨祿泉樓群組個案的流行病學調查和防控工作。現時在

檢疫中心進行強制檢疫的祿泉樓１０及１２單位的住戶已接受２０１９冠狀病毒病抗體測試，沒

有人對抗體呈陽性反應。

環境保護署已於６月１６及１７日聯同本地大學的專家和學者在祿泉樓進行追蹤氣體測試，

正詳細檢視測試的結果。房屋署在住戶由檢疫中心返回祿泉樓住所前，已依照食物環境衞生署的

指示為該批單位徹底消毒並在喉管的連接位加固填封物料。

此外，衞生防護中心已透過房屋署向祿泉樓其他居民再次派發深喉唾液樣本瓶，以進行第二

次２０１９冠狀病毒病檢測。截至今日下午四時，中心已於祿泉樓收回及檢測１２５８個第二輪

的深喉唾液樣本，全部對嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒２呈陰性反應。（ｃｌ）

