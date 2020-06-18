【企業盈警】雅天妮（７８９）料年度溢利大幅下跌約６５％

《經濟通通訊社１８日專訊》雅天妮集團（００７８９）公布，集團預期截至２０２０年３

月３１日止年度錄得的溢利將按年大幅下跌約６５％。

主要由於集團綜合時尚配飾平台業務產生的收益主要因新冠肺炎疫情爆發而減少約１６％；

產品升級及包裝改進以致產品的單位成本上升，惟並無向客戶收取更高價格；以及無上個財政年

度確認之出售附屬公司收益約８００萬元。（ｃｗ）

