【企業盈警】長江製衣（０２９４）料全年度虧損最高６５００萬元

《經濟通通訊社１８日專訊》長江製衣（００２９４）公布，預期截至３月３１日止年度虧
損介乎約４５００萬至６５００萬元，而去年度盈利約２０００萬元。
該集團指，轉盈為虧主因中美貿易爭端和經濟逆境導致成衣業務銷售收入減少、投資物業公
平價值減少，而且物業、廠房及設備、應收帳款及存貨減值虧損，加上中美貿易爭端及
Ｃｏｖｉｄ－１９疫情導致無錫合營企業的紡織業務表現欠佳。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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