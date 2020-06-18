【企業盈警】龍潤茶（０２８９８）料全年度虧損擴大９０％

《經濟通通訊社１８日專訊》龍潤茶（０２８９８）公布，預期截至３月３１日止年度虧損
較去年度虧損３６９２萬元增約９０％，即擴大至約７０１５萬元。
該集團指，虧損增加主要由於內地經濟增長放緩及新冠肺炎疫情爆發影響導致收入減少、貿
易應收帳款預期信貸虧損撥備增加，加上銷售和行政開支上升。
該集團預期於本月２６日或前後公布業績。（ｗｈ）
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